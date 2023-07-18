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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 ه‍.

 وقال محافظ الجيزة في برقيته، يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.

وتابع داعين المولى عز وجل أن يديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم، ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم، حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين. 

رأس السنة الهجرية برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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