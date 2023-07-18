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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتهنئته بالمنصب.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدا من مجلس النواب

اللقاء
اللقاء

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار سامح سيد محمد رئيس قسم التعليم العالي، المستشار أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وأعرب المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والمستشار أحمد مناع عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومجلس النواب الموقر لما فيه صالح الوطن والشعب المصري العظيم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

رئيس هيئة قضايا الدولة أمين عام مجلس النواب هيئة قضايا الدولة رئيس الهيئة

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