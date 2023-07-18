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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"انهيار عقار حدائق القبة" فى صدارة عمليات البحث على جوجل

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

تصدّر حادث انهيار عقار حدائق القبة في القاهرة، عمليات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية.

وأظهرت مؤشرات محرك البحث الشهير ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن «حدائق القبة» بعد الحادث الذي أسفر عن وفاة 13 من سكان العقار المكون من 5 طوابق.

جاءت أبرز عمليات البحث باستخدام عبارات «انهيار منزل حدائق القبة، عمارة حدائق القبة، عقار حدائق القبة المنهار»، بينما تصدّرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن الحادث، وجاءت من بعدها محافظات القليوبية والجيزة والشرقية وسوهاج.

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