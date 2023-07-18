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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 80 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 80 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. 

أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المطرية وشربين والجمالية ونبروه ومنية النصر، وأن المحاضر التي تم تحريرها عباره عن:

  • 50 محضرًا في مجال المخابز، شملت:
    • محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (9 شكائر).
    • محاضر عدم إعطاء بون صرف.
    • محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.
    • محاضر عدم وجود قائمة بيانات.
    • محاضر عدم وجود سجل تفتيش.
    • محاضر انتهاء من الإنتاج.
    • محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (160 شيكارة).
    • محضر عدم مطابقة للمواصفات.
    • 19 محضر نقص وزن.
  • 30 محضرًا مخالفة تموينية في مجال الأسواق، شملت:
    • محاضر عدم وجود شهادة صحية.
    • محاضر عدم إعلان عن الأسعار.
    • محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).
    • محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني).
    • محاضر سلع مجهولة المصدر.
    • محاضر مخالفات أسواق متنوعة.

تم التحفظ على 50 علبة سجائر و1 طن خل وزيت طعام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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IMG-20230718-WA0174
IMG-20230718-WA0173
IMG-20230718-WA0173
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الاسواق المواطنين

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