ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفعت شكيب: التحالف الوطني للعمل الأهلي دعم الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

أشاد رفعت شكيب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالدور الكبير والفعال الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال “شكيب” عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن موافقة مجلس النواب، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل الأهلي التنموي في الدولة المصرية، ودفعة قوية لدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.

وثمن عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدور العظيم الذي قدمه المجتمع المدني خلال الفترة الأخيرة في معاونة الدولة على حل مشكلات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للبسطاء والفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم: "الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لمجابهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والتي فرضتها الظروف العالمية المحيطة".

يذكر أن قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، منها على سبيل المثال، تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن،  مراجعة كل ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور، وكان متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصرى.

وثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ما قدمت التحالف الوطني للعمل الأهلى لخدمة المواطنين.

أهداف التنمية المستدامة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التنمية المستدامة الحماية الاجتماعية الشئون الدستورية والتشريعية المجتمع المدنى تحقيق أهداف التنمية المستدامة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟