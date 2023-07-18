رفعت شكيب: التحالف الوطني للعمل الأهلي دعم الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين

أشاد رفعت شكيب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالدور الكبير والفعال الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال “شكيب” عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن موافقة مجلس النواب، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل الأهلي التنموي في الدولة المصرية، ودفعة قوية لدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لملايين المصريين.

وثمن عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدور العظيم الذي قدمه المجتمع المدني خلال الفترة الأخيرة في معاونة الدولة على حل مشكلات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للبسطاء والفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم: "الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لمجابهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والتي فرضتها الظروف العالمية المحيطة".

يذكر أن قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عددا كبيرا من الإنجازات والمساهمات منذ نشأته منذ أشهر قليلة من أجل خدمة المواطنين ومساعدة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، منها على سبيل المثال، تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، مراجعة كل ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوطة لهذا الدور، وكان متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصرى.

وثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ما قدمت التحالف الوطني للعمل الأهلى لخدمة المواطنين.