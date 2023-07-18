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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس قاتل زوجته خنقاً لشكه فى سلوكها بالفيوم 15 سنة

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم بقتل زوجته خنقاً لشكه في سلوكها في الفيوم

قضت اليوم، محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، برئاسة المستشار إيهاب كمال، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن، ووائل محمد علي، وأحمد محمد  مشكور، وأحمد فتحي جنيدي، حكمها على المتهم" أحمد ش" ، في الاتهام الموجه له بقتل زوجته لشكه في سلوكها، بالحبس لمدة 15عاما.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام بوصول جثمان  لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعي"  م. ج. "قد أبلغ زوجها ان سبب الوفاة نتيجة اختناق بتسرب الغاز في منزله بمنشأة عبدالله وأنها فاقدة للوعي وبعد انتهاء الكشف الطبي اشتبه الطبيب بوفاتها جنائيا بسبب وجود علامة زرقاء علي رقبتها وجرح بالرأس مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث، إلي مستشفى الفيوم العام وتم احتجاز الزوج وبسؤاله أثناء التحقيقات اعترف الزوج ويدعي " أ.ش " بقيامه بخنق زوجته لشكه في سلوكها.

واعترف الزوج  بتفاصيل الواقعة وقال إنه نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة لشكه في سلوكها، وقال لم أشعر إلا وأنا أقوم بخنقها بالإيشارب الذي كانت ترتديه ولكي أهرب من المساءلة جات لي فكرة أن أقوم بفتح البوتجاز لكي يحدث تسري  للغاز، وكأنها توفيت بسبب تسرب الغاز، وانتظرت بعض الساعات ثم قمت بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأبلغت الطبيب أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق.

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الحكم المتهم بقتل زوجته خنقا الحبس 15عام جنايات الفيوم

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