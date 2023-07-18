بعد انهيار منزل حدائق القبة.. خريطة العقارات الآيلة للسقوط في مصر

نحو 97 ألف عقار آيل للسقوط في مصر.. هكذا تقول البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. مخاطر كبيرة يعيش تحتها مئات الآلاف من المواطنين، في بيوت تهدد حياة سكانها، وتُلوّح بخسائر بشرية على غرار ما حدث في عقار حدائق القبة أمس، وأودى بحياة 13 شخصًا.

«الدستور» ترصد خريطة العقارات الآيلة للسقوط في مصر، والصادر لها قرارات إزالة:

- أكثر من 97 ألف عقار آيل للسقوط وفقًا لبيانات المركزي للتعبئة والإحصاء

- محافظة الشرقية تحتل صدارة القائمة بـ11 ألف و430 عقار آيل للسقوط

- محافظة المنيا تأتى في المركز الثاني بـ 10 آلاف و424 عقار

- 7370 عقار آيل للسقوط في سوهاج