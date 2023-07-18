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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها فى الخانكة

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض مقتل ربة منزل في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها قام بقتلها بضربها بشومة على رأسها عدة ضربات ما أدى إلى وفاتها في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام والقى القبض على الزوج واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تخلص من أداء الجريمة بالقاءها في الطريق العام.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها أثر التعدي بالة حاده "شومة" وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وألقى القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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