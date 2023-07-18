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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 31 بندقية غير مرخصة خلال حملة أمنية بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة صدفا ، وقسم شرطة أبو تيج) أسفرت جهودها عن ضبط عدد (44) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41 متهم " لعدد 34 منهم معلومات جنائية").

 

ونجحت الجهود في ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (495) حكم قضائى متنوع.

 

الامن العام مديرية امن أسيوط حملة أمنية

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