المشدد 3 سنوات لمحصل كهرباء اختلس مبالغ مالية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل بمعاقبة محصل كهرباء بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ يعادل قيمة المبلغ المختلس، والعزل من الوظيفة، لإختلاسه مبلغ وقدره 465 ألف جنيه قيمة فواتير الكهرباء والمملوكة لجهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2022،عندما أحالت النيابة العامة موظف 37 عاما ، محصل بإدارة كهرباء بلبيس ومقيم بدائرة المركز، إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية قيمة فواتير الكهرباء والمملوكة لجهة عمله.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأنه في غضون شهري مايو ويونيو من عام 2022، وبصفته موظفاً عاما ومن مأموري التحصيل" محصل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية"،اختلس أموالا بلغ قدرها 465135 جنيه،قيمة فواتير الكهرباء عن شهر مايو عام 2022، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته، بأن قام بتحصيلها من المشتركين ولم يقم بتوريد قيمتها لجهة عمله، واختلسها لنفسه.