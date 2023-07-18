49 دولة تؤكد مشاركتها فى القمة الروسية الإفريقية ببطرسبورج

أكدت 49 دولة إفريقية مشاركتها في القمة الروسية الإفريقية نهاية الشهر الجاري في مدينة بطرسبورج الروسية.

وأوضح ألكسندر بولياكوف، نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم تمثيل حوالي نصف الدول الإفريقية على أعلى مستوى ويشمل ذلك رؤساء الدول والحكومات، وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».

وقال "بولياكوف" إنهم يعلمون على وضع اللمسات النهائية لبرنامج القمة الإفريقية الروسية، وكذلك إعداد جدول اجتماعات الرئيس فلاديمير بوتين، بجانب وثائق ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تعاون روسيا مع الدول الإفريقية، للتوقيع عليها على هامش القمة.

وتستضيف مدينة بطرسبورج القمة الروسية الإفريقية الثانية بجانب المنتدى الاقتصادي الروسي – الإفريقي يومي 27 و28 يوليو الجاري.