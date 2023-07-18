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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تمنع إصابات العظام أثناء ممارسة الرياضة ودور النظام الغذائي؟

إصابات العظام
إصابات العظام

يعد الحفاظ على صحة المفاصل والعظام أمرًا ضروريًا للرفاهية العامة ونوعية الحياة والوقاية من إصابات العظام مثل الكسور والالتواءات والتوترات التي يمكن أن تكون مؤلمة وتحد من القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

لحسن الحظ يمكن للعديد من الإجراءات الوقائية والنصائح والتمارين أن تساعد المرء على تجنب إصابات العظام الشائعة والحفاظ على صحة المفاصل والعظام.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يعد الانخراط في النشاط البدني المنتظم أمرًا حيويًا لتقوية العضلات وتحسين المرونة والحفاظ على كثافة العظام، قم بدمج التمارين التي تركز على أنشطة تحمل الوزن مثل المشي والركض والرقص أو رفع الأثقال لأنها تساعد في تعزيز صحة العظام.

الإحماء والتهدئة: قم دائمًا بالإحماء قبل البدء في أي نشاط بدني، هذا يهيئ العضلات والمفاصل للتمرين في المستقبل ويقلل من خطر الإصابة. وبالمثل فإن التبريد بعد التمرين يساعد الجسم على التعافي ويمنع التيبس.

الأسلوب والشكل المناسبان: سواء كان الشخص يشارك في الرياضة أو يرفع الأثقال، أو يقوم بأي نشاط بدني آخر فمن الضروري تعلم واستخدام الأسلوب والشكل الصحيحين.

يمكن أن تؤدي الحركات غير السليمة إلى إجهاد المفاصل وزيادة خطر الإصابة.

ارتداء المعدات المناسبة: استخدم معدات الحماية مثل الخوذات ومنصات الركبة وواقيات المعصم والأحذية المناسبة حسب النشاط، يوفر هذا الجهاز الدعم والثبات مما يقلل من التأثير على المفاصل والعظام.

استمع إلى الجسد: انتبه إلى أي علامات للألم أو عدم الراحة أو التعب أثناء ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يؤدي الضغط من خلال الألم إلى حدوث إصابات، إذا كان الشخص يعاني من ألم مستمر فمن المهم استشارة الطبيب.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، تأكد من أن النظام الغذائي يشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم (الحليب والزبادي والخضروات الورقية) وفيتامين د (الأسماك الدهنية والبيض ومنتجات الألبان المدعمة) ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات لدعم صحة العظام بشكل عام.

تجنب الإفراط في التدريب: امنح الجسم وقتًا كافيًا للراحة والتعافي بين التدريبات، يمكن أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى كسور الإجهاد وإصابات العظام الأخرى.

ممارسة التمارين منع إصابات العظام النظام الغذائي إصابات العظام الرياضة

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