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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسكو: 49 دولة أكدت حضورها قمة "روسيا- إفريقيا" فى سانت بطرسبرج

قمة روسيا - إفريقيا
قمة "روسيا - إفريقيا" في سانت بطرسبرج

صرحت موسكو بأن 49 دولة أكدت حضورها قمة "روسيا- إفريقيا" في سانت بطرسبرج، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت السفارة السودانية في موسكو لوكالة "تاس" الروسية، تأكيدها أن العمل جار للإعداد لزيارة رئيس المجلس السيادي للسودان، البرهان، في إطار القمة الروسية الإفريقية، مشيرًا إلى أن "التعاون مع موسكو سيستمر، وروسيا هي شريكنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأي أحداث أن تضر بعلاقاتنا مع روسيا".

فيما قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، إن رئيس مجلس السيادة اللواء البرهان، يعتزم حضور القمة الروسية– الإفريقية في سانت بطرسبورج.

قمة روسيا - أفريقيا سانت بطرسبرج مجلس السيادة في السودان السودان

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