الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات مقتل سائق في بولاق بالجيزة

يكثف ضباط مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودهم لكشف غموض جثة سائق «توك توك» مقتولا، بأحد شوارع بولاق الدكرور.



كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة سائق توك توك، تعرض لاعتداء مما أسفر عن مقتله في الشارع.



عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.