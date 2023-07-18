الجيش الأوكراني: إسقاط 6 صواريخ كاليبر ومسيرات روسية تستهدف جنوبي البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، عن إسقاط الدفاعات الجوية 6 صواريخ كاليبر وعشرات المسيرات الروسية كانت تستهدف جنوبي أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز اليوم الثلاثاء.

كما أكدت أوكرانيا، عن تعرض "منشآت مرفئية" لأضرار جراء هجوم صاروخي شنته روسيا، الثلاثاء، استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.

وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد أن "ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها "أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة".

ويذكر أن منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا تضم موانئ أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت مدة صلاحيته بين موسكو وكييف.