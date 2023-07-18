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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك في ختام البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في فعاليات ختام البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث فازت محافظة مطروح خلال البرنامج الرئاسى بأفضل معسكر مجمع للعام الثانى على التوالي. 

وأشاد اللواء خالد شعيب بالبرنامج  الرئاسى الذى يأتى إيماناً وتعزيزاً لدور الشباب في المحافظات الحدودية، وغيره من البرامج، وما تهدف إليه من زيادة الوعى وغرس روح الانتماء والولاء لدى الشباب مع التطوير المستمر لمهاراتهم، وفي إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة، وترجمة للاهتمام الكامل لتنمية المناطق الحدودية، تطبيقاً لما جسده دستور مصر لعام 2014 والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصرى. 

كما أشاد محافظ مطروح بشباب المحافظات الحدودية وتكاتفهم الدائم مع القوات المسلحة والشرطة والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات، مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لما توليه الوزارة من اهتمام بتنظيم البرنامج الوطني على مدار العام و كذلك  لدعم الوزارة للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بمحافظة مطروح.

وأشار إلى فعاليات أولمبياد شباب المحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة فى مايو الماضى وما شهده من فعاليات وأنشطة رياضية وشبابية مختلفة، والتي لاقت الإشادة من الجميع بفضل التعاون والتنظيم والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، مع ترحيب المحافظة باستقبال مزيد من الفعاليات على أرضها.

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،
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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحافظات الحدودية المناطق الحدودية تحقيق التنمية الشاملة محافظ مطروح

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