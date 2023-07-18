كثافات على كوبري أكتوبر.. حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى الفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

وقالت القناة إن الكثافات تتزايد في الذورة الصباحية ودخول الساعات الأولى، فيشهد الكورنيش كثافات مرورية متقطعة من المظلات وباتجاه منطقة وسط البلد، أما عن الكورنيش المتجة للمؤسسة يشهد سيولة مرورية.

وأكدت أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، وعن المتجه إلى العباسية، نجد كثافات بسيطة تبدأ تتزايد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الأمر للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

وأوضحت أن هناك كثافات متحركة ظهرت في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.

وأختتمت بانتظام لحركة سير السيارات وسط وسط سيولة مرورية في الاتجاهين في نفق الأزهر، كما يشهد كثافات مرورية أعلى الدائري، تحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.