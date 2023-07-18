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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه أسيوط" تستقبل فريق عمل مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت، رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، والسيد جون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه".
التقى المهندس علي الشرقاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأعضاء الفريق لمتابعة ما تم تنفيذه فى الاجتماع الدورى الذي يجريه الفريق للمتابعة والتقييم المرحلى للمشروعات، وتدريب مشغلي برنامج ماكسيمو  Maximo Ibm لاتباع أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفنية للأصول والصيانة، بما يعود بالنفع على تعظيم إنتاجيتها بصورة أكبر والهادف إلى تحسين الأداء، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.
كما تناقش أعضاء الفريق مع منفذي المشروعات عن أهم الإنجازات التى تحققت فى تنفيذ المشروعات التى تعتبر علامة بينة لثمار أربعة عشر عامًا تعاون بين الوكالة الأمريكية وشركة أسيوط.

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أهم الإنجازات أسيوط والوادي الجديد الاجتماع الدوري الأمريكية للتنمية الدولية التوعوية لترشيد استهلاك المياه الشرب والصرف الصحي العضو المنتدب للشركة المهندس على الشرقاوي المشاركة المجتمعية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحسين جودة الخدمات ترشيد استهلاك المياه

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