ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

وصول المتهم «احمد
وصول المتهم «احمد شعبان» قاتل زوجته إلي قاعة المحكمة وسط حر

وصل إلى محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، المتهم  أحمد شعبان، قاتل زوجته خنقاً وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعود تفاصيل  الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام بوصول جثمان  لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعي"  م. ج. "قد أبلغ زوجها ان سبب الوفاة نتيجة اختناق بتسرب الغاز في منزله بمنشأة عبدالله وأنها فاقدة للوعي وبعد انتهاء الكشف الطبي اشتبه الطبيب بوفاتها جنائية بسبب وجود علامة زرقاء علي رقبتها وجرح بالرأس مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث، إلي مستشفى الفيوم العام وتم احتجاز الزوج وبسؤاله أثناء التحقيقات اعترف الزوج ويدعي " أ.ش " بقيامه بخنق زوجته لشكه في سلوكها.


واعترف الزوج  بتفاصيل الواقعة وقال إنه نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة لشكه في سلوكها، وقال: لم أشعر إلا وأنا أقوم بخنقها بالإشارب الذي كانت ترتديه ولكي أهرب من المساءلة جات لي فكرة أن أقوم بفتح البوتاجاز لكي يحدث تسريب  للغاز، وكأنها توفيت بسبب تسرب الغاز، وانتظرت بعض الساعات ثم قمت بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأبلغت الطبيب أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها.

وصول المتهم قاتل زوجته قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة الفيوم

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

تشغيل خط طيران جديد يربط بين مطارى سفنكس وأبوظبى الدولى

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟