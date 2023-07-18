وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

وصل إلى محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، المتهم أحمد شعبان، قاتل زوجته خنقاً وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام بوصول جثمان لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعي" م. ج. "قد أبلغ زوجها ان سبب الوفاة نتيجة اختناق بتسرب الغاز في منزله بمنشأة عبدالله وأنها فاقدة للوعي وبعد انتهاء الكشف الطبي اشتبه الطبيب بوفاتها جنائية بسبب وجود علامة زرقاء علي رقبتها وجرح بالرأس مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث، إلي مستشفى الفيوم العام وتم احتجاز الزوج وبسؤاله أثناء التحقيقات اعترف الزوج ويدعي " أ.ش " بقيامه بخنق زوجته لشكه في سلوكها.



واعترف الزوج بتفاصيل الواقعة وقال إنه نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة لشكه في سلوكها، وقال: لم أشعر إلا وأنا أقوم بخنقها بالإشارب الذي كانت ترتديه ولكي أهرب من المساءلة جات لي فكرة أن أقوم بفتح البوتاجاز لكي يحدث تسريب للغاز، وكأنها توفيت بسبب تسرب الغاز، وانتظرت بعض الساعات ثم قمت بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأبلغت الطبيب أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها.