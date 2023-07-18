تحصين 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 47 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.