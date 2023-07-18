دراسة: "تشات جى بى تى" يمكن أن يضاهى أفضل 1% من التفكير البشرى الإبداعى

أظهرت دراسة إمريكية حديثة، أن "تشات جي بي تي" يمكن أن يضاهي أفضل 1% من التفكير البشري الإبداعي وفقا لموقع شبكة "cnbc" الأمريكية.

وقام الباحثون بإدارة اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي، وهو اختبار إبداعي يستخدم كثيرًا، لمحرك شات جي بي تي وسجلوا ثمانية ردود، كما قاموا بجمع ردود من 24 طالبًا من جامعة مونتانا، وتمت مقارنة هذه الدرجات مع 2700 طالب على المستوى الوطني ممن خضعوا للاختبار.

وقالت الدراسة: كانت استجابات الذكاء الاصطناعي إبداعية مثل ردود أكثر الأشخاص الحقيقيين إبداعًا الذين خضعوا للاختبار، وفقًا للباحثين، في الواقع، تفوقت شات جي بي تي على غالبية الطلاب على المستوى الوطني.

وكانت النتائج مفاجئة وفقًا لما قاله إريك جوزيك، مؤلف الدراسة والأستاذ الإكلينيكي المساعد في كلية الأعمال بجامعة مونتانا، حيث قال جوزيك: "بالنسبة لي يتعلق الإبداع بعمل الأشياء بشكل مختلف، كأحد تعريفات ريادة الأعمال التي أحبها هو أن أن تكون رائد أعمال هو أن تفكر بشكل مختلف، لذلك قد يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تطبيق عالم التفكير الإبداعي على الأعمال التجارية وعملية الابتكار، وهذا أمر رائع بالنسبة لي".

ويحتوي الاختبار على تقييمين مختلفين: أحدهما لفظي والآخر تصويري، وكلاهما يقيس التفكير المتشعب، أو عملية التفكير المستخدمة لتوليد الأفكار الإبداعية.

وفي التقييم اللفظي، يتم تزويد المتقدمين للاختبار بالصور أو المطالبات الشفهية ويطلب منهم الرد بشكل مكتوب، وعلى سبيل المثال، قد يتم عرض صورة لحدث ما ويطلب منهم افتراض النتيجة، أو قد يتم عرض منتج عليهم وطلب طرق لتحسينه، وتُستخدم إجاباتهم لتقييم ثلاث خصائص عقلية:

ويتطلب التقييم المجازي من الخاضع للاختبار أن يستخلص إجاباته. على سبيل المثال ، قد يُطلب منهم إكمال صورة، إلى جانب الطلاقة والأصالة ، يقوم الاختبار المجازي بتقييم المهارات التالية: التفصيل: إضافة أفكار تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات مقاومة الإغلاق المبكر، وقدرة الشخص على تحمل الغموض بما يكفي للتوصل إلى استجابة إبداعية تجريد العناوين، والقدرة على تسمية شخصية بطريقة إبداعية.

في الدراسة، كانت استجابات شات جي بي تي في أعلى نسبة مئوية من حيث الطلاقة والأصالة، وتراجعت درجات الاستجابة إلى النسبة المئوية 97 عندما يتعلق الأمر بالمرونة.

قال جوزيك: "كنا جميعًا نستكشف مع شات جي بي تي، ولاحظنا أنها كانت تقوم ببعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي لم نتوقعها، وكانت بعض الردود جديدة ومدهشة وهذا عندما قررنا اختباره لنرى مدى إبداعه حقًا ".