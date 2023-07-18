جلوبال تايمز: إفريقيا واجهة شعبية جديدة للسياح الصينيين هذا الصيف.. ومصر بالصدارة

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية"، أن إفريقيا والشرق الأوسط تبرز كوجهات شعبية جديدة للسياح الصينيين هذا الصيف، ومصر في الصدارة.

وذكر التقرير بأن أحدث الإحصائيات الخاصة بتدفق السياحة في مصر تشير إلى أن شعبية مصر كوجهة سياحية ساخنة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن مصر تعد من بين أبرز الدول في إفريقيا التي تعافى قطاع السياحة لديها من تداعيات الوباء والأزمات العالمية، لافتة إلى سعي الحكومة إلى جذب المزيد من الوفود السياحة الدولية بطرق مختلفة، منها تبسيط إجراءات التقديم للحصول على التأشيرات.

وقال هان جي، رئيس احدي شركات السياحةالعالمية، إن الدول الأوروبية لا تزال من بين الوجهات الرئيسية التي يختارها معظم العملاء، لكن العديد منهم حولوا اهتمامهم إلى وجهات ليست المفضلة المعتادة إلى إفريقيا والشرق والوسط.

وأضاف أنه ظهرت بعض الوجهات غير المتوقعة في قائمة الوجهات الساخنة، مثل بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الوجهات الجديدة تشمل جنوب إفريقيا وكينيا ومصر والإمارات وإيران.

وقال هان لصحيفة جلوبال تايمز: "السبب الرئيسي وراء استكشاف السياح المزيد من الوجهات" غير المألوفة "هو أن السياحة الخارجية قد استؤنفت، وأن العديد من السياح الذين يسافرون إلى الخارج هذا العام هم من المسافرين ذوي الخبرة، وأنهم في حاجة أكثر إلى وجهات جديدة متخصصة".

وتشير بيانات السياحية الصينية، إلى أن عدد الرحلات الجوية يتعافى بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك من السهل الحصول على تأشيرات السفر الجماعي في مصر والإمارات العربية المتحدة.

واعتبارًا من 11 يوليو الماضي، بلغ معدل تعافي الرحلات الجوية في الشرق الأوسط 70 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019؛ وبلغ معدل تعافي الرحلات الجوية في إفريقيا 127 في المائة عن نفس الفترة من عام 2019.