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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وهذا موعد انخفاضها

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء هو ذروة موجة الحر الشديدة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن درجة الحرارة التي تم تسجيلها اليوم كانت 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه يوجد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة مما يزيد الشعور بدرجات الحرارة لتصل إلى 40 و 41، ويشمل كافة محافظات الجمهورية خلال فترات النهار.

وتابعت: أننا نتأثر بامتداد مرتفع في طبقات الجو العليا مما يزيد إحساسنا بالرطوبة، بالإضافة إلى المنخفض الهندي مع كتل هوائية  قادمة من على البحر المتوسط مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.

موعد تحسن درجات الحرارة

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أقل درجة الحرارة ما بين 32 و 33 درجة ولن يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة.

وحذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وطالبت بضرورة تناول قدر كبير من السوائل وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

الأرصاد موجة الحر ذروة درجات الحرارة تحسن المنخفض الهندي

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