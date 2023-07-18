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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هل "الأسبارتام" والمحليات الصناعية الأخرى تُسبب السرطان؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد الأسبارتام والمحليات الصناعية الأخرى من المواد البديلة التي يستخدمها الكثيرون كبديل للسكر في الأطعمة والمشروبات الغذائية، وعلى الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة بين الناس الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل السعرات الحرارية أو الأشخاص المصابين بداء السكري، إلا أن هناك بعض الشكوك المرتبطة بهذه المحليات الصناعية.

تشهد الأوساط العلمية والصحية تحديثًا مستمرًا حول مدى سلامة استخدام الأسبارتام والمحليات الصناعية الأخرى، فمن المهم فهم الأبحاث والدراسات الحديثة لتقييم المخاطر المحتملة لهذه المحليات وتأثيرها على الصحة.

هل الأسبارتام والمحليات الصناعية الأخرى تسبب السرطان؟ 

أوضح الباحثون بموقع " your tango"، أن الأسبارتام هو نوع من المحليات الصناعية التي تُستخدم عادة بديلاً عن السكر في المنتجات الغذائية المُحلاة، وهو مصنع من خلال مزج الأسبارتام الأحادي مع الفينيل، وعلى الرغم من اعتماد هذه المحليات في أنظمة التغذية الحديثة، فإن هناك بعض المخاوف المتعلقة بتأثيرها على صحة الإنسان.

وكشفت بعض الدراسات الحديثة، عن روابط محتملة بين استهلاك الأسبارتام وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات السكري.

وأشار الخبراء، إلى أن الجرعة المستخدمة للأسبارتام في المنتجات الغذائية ليست في مستوى يشكل خطرًا على الصحة، حتى الآن فلم يتم إجراء أي دراسات سريرية تُظهر أنه يوجد تأثير مباشر للاستهلاك المُعتاد للأسبارتام على الصحة، ومع ذلك يجب أن تتوفر الدراسات الإضافية لتقييم تأثير استهلاك الأسبارتام على المدى الطويل وبشكل شامل.

وعلى الرغم من غياب الأدلة القاطعة على تأثير الأسبارتام على الصحة، يبقى الحذر والتوازن في استهلاك المحليات الصناعية أمرًا مهمًا، حيث ينصح أن يكون الاستهلاك المتعدد للأسبارتام وغيرها من المحليات الصناعية في حدود المعقول، مع التركيز على تناول نظام غذائي متوازن يتضمن الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، فلا يوجد دليل على أن الأسبارتام والمحليات الصناعية الأخرى تسبب السرطان. 

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هل "الأسبارتام" والمحليات الصناعية الأخرى تُسبب السرطان؟

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