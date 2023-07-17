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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن العقار الذي انهار صباح اليوم بمنطقة حدائق القبة، صدر له قرار ترميم في عام 1992.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن فريق من النيابة المختصة توجه لموقع العقار للمعاينة، ومباشرة التحقيق الفوري، والنيابة الإدارية تحقق هل كان هناك مخالفات خاصة بالعقار، وهل الجهة الإدارية على علم بها أم لا، والظاهر من التحقيق المبدئي أن العقار صدر له قرار ترميم عام 1992، ولم يتم تنفيذه، فحرر محضر بالامتناع عن تنفيذ القرار سنة 1996.

ولفت إلى أن النيابة قررت تشكيل لجنة لعمل تقرير فني هندسي حول أسباب سقوط العقار. 

وأشار إلى أن التحقيقات عادة تكشف عن أسباب رئيسية تتمثل في احتمالين، أن المبنى منشأ غير مطابق للمواصفات الفنية الخاصة باشتراطات البناء، ويكون عرضة للسقوط مع التقدم في العمر، أو يكون المبنى مرخص، وتم عمل تعديل عليه من قبل السكان.

وأوضحت أن النيابة ستحقق في مدى رقابة الجهة الإدارية في المخالفات، والتصرف في ضوء القانون.

حدائق القبة العقار المنهار النيابة الإدارية انهيار عقار في حدائق القبة

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