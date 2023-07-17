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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يسرا تنعى زوج الفنانة نادية ذو الفقار: صديق العائلة

نادية ذو الفقار
نادية ذو الفقار

توفى حامد محمود زوج الفنانة القديرة نادية ذو الفقار ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، حسبما أعلنت النجمة الكبيرة يسرا.

وكتبت النجمة يسرا، اليوم الإثنين، عبر خاصية "الاستوري" عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" قائلة: "توفى إلى رحمة الله تعالى صديق العائلة الغالي حامد محمود، أتقدم بخالص العزاء لزوجته الفنانة نادية ذو الفقار وطارق عمر الشريف تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

يذكر أن نادية ذو الفقار هي ممثلة مصرية وولدت في عام ١٩٤٨، وهي ابنة الفنانة فاتن حمامة، والمخرج عز الدين ذو الفقار. عملت في السينما وهي طفلة في فيلم (موعد مع السعادة)، ثم وهي شابة في فيلم (حكاية وراء كل باب)، وفيلم (ضيف على العشاء) حتى اعتزلت الفن وسافرت إلى الخارج.

حامد محمود نادية ذو الفقار فاتن حمامة يسرا النجمة يسرا

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