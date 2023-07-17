13 ضحية وإصابة وحيدة.. آخر ما تبقى من عقار حدائق القبة بعد انهياره (فيديو)

استيقظ سكان منطقة حدائق القبة على أصوات صراخ وعويل، بسبب انهيار عقار مكون من 4 طوابق على القاطنين به.

هرول الجميع لمكان العقار في محاولة منهم لإنقاذ حياة السكان، لكن لم يستطع أحد من الأهالي إخراج جسد واحد من الضحايا، بعدما تراكم على أجسادهم الركام.

عشر ساعات متواصلة يحاول فيها رجال الحماية المدنية استخراج جثامين الضحايا من أسفل ركام العقار المنهار، فعند استخراج جثمان ضحية يزداد الصراخ بين الأهالي وعند استخراج ضحية جديدة يزداد الأمل في إخراج الجميع ، ليصل عدد الضحايا لـ13 حالة وفاة وإصابة واحدة.

لاحظنا شروخ كبيرة في أعمدة العقار

يحكي" أحمد عبد المنعم" أحد سكان العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، بأنه لاحظ شروخ كبيرة في أعمدة المنزل ، وذلك بعدما قام أحد المستأجرين الجدد بأعمال هدم في الطابق الأرضي من العقار، الأمر الذي جعله يذهب ويتحدث معه لإنهاء ذلك الأمر لكن كان رد المستأجر صادم له، حيث قال بأنه يعرف ما يقوم به ولم يكن هناك أي خطر على العقار.

يوم الحادث استيقظ "أحمد" لأداء صلاة الفجر بصحبة نجله الذي أخبره بزيادة عدد الشروخ بالعقار، ليقرر أن يذهب للحي ويخبرهم بذلك الأمر قبل أن ينهار العقار على السكان، لم يمر طويلاً من الوقت وانهار العقار على السكان، وبدأ الجميع في الوقوف على عمليات البحث مترقبين الجثث التي ينتشلها رجال الحماية المدنية من أسفل العقار.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلي مكان البلاغ، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان والجيران بالعقارات الملاصقة للعقار المنهار، لجمع المعلومات والبيانات حول الحادث، فيما تم إخلاء منازل مجاورة لموقع العقار تحسبًا لحدوث أي طارئ.