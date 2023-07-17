وزير التعليم: مهارات خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس السويدى للتكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، موجهًا بعمل رابطة للخريجين لهؤلاء الشباب، حيث إنه يتنبأ لهم بمستقبل مشرق.

وأضاف حجازي، أن هناك هيئة "اتقان" للاعتماد والجودة، والتى تعتبر مؤشرا عن قناعة الدولة المصرية بالتعليم الفنى، كما أن هناك أكاديمية لتدريب معلمى التعليم الفنى، مؤكدًا أن المعلم هو العمود الفقرى للعملية التعليمية، ولا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم، مضيفا أن استراتيجية التعليم تسير بخطى ثابتة وواضحة.

كما أوضح الوزير، أن شراكة مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المدارس الفنية، ركزت على الناحية العملية، والتدريب العملى، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال شاركوا فى تقييم الطلاب فى الناحية العملية، بجانب تطبيق الوزارة لمنهجية الجدارات.

وهنأ الوزير الطلاب على نجاحهم، متمنيًا لهم أن يكون هذا النجاح بداية لنجاحات أكبر وأعظم فى المستقبل، مؤكدا أن الوطن ينتظر منهم العمل الدؤوب والسعي المستمر نحو النهوض بالمجتمع وتحقيق النهضة المنشودة.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شهد احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجان نويثر المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من قيادات الصناعة المصرية.

وفي كلمته، وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للوزراء لحرصهم على المشاركة في هذه الاحتفالية، قائلا: "إن حضور واهتمام الوزراء لهذا الحفل يعد مؤشرًا لاهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني ويؤكد دوره وتأثيره على اقتصاد الدولة المصرية"، مؤكدًا أنه يكفينا فخرًا أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر، لذا يجب أن نفتخر جميعًا بهم لأنهم سيصنعون الفارق.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالطلاب الذين وصلوا للعالمية بما حققوه من نجاحات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ومهارات الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ بشكل عملي، كما يعكس قدرتهم على التنافسية وهو الهدف المنشود الذي تسعى إليه دائما وزارة التربية والتعليم.

كما توجه بالتحية والتقدير للمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدوره الفعال وجهوده المؤثرة في دعم جهود تطوير التعليم الفني عبر مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن المسئولية المجتمعية لمؤسسات رجال الأعمال تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في دعم استراتيجيات وخطط تحقيق التنمية المستدامة.