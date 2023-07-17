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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يوتيوب" يعيد أغنية "يمكن خير" بعد التأكد من ملكيتها

رامي صبري
رامي صبري

أعاد موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" قبل قليل أغنية النجم رامي صبري "يمكن خير" بكامل مشاهداتها بعد حذفها خلال الأيام الماضية.

وبعد تأكد الموقع العالمي من ملكية رامي لأغنية “يمكن خير” بشكل قانوني ورسمي، عادت الأغنية بشكل كامل وبكل أرقامها السابقة والتي وصلت مشاهداتها إلى ما يقرب من 54 مليون مشاهدة.

 

وتعتبر أغنية “يمكن خير” هي ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الأخير “معايا هتبدع” وهي من ألحانه، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد على موسى والموزع الموسيقي ومهندس الصوت طارق توكل.

جاء ذلك بعد ساعات من إحياء النجم رامي صبري حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير من الجمهور المصري والعربي، حيث قدم عددًا كبيرًا من أغنياته القديمة والحديثة.

ولبى النجم رامي صبري طلب جمهوره حيث طالبوه بغناء أغنيته «يمكن خير» إحدى أهم أغنياته والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية فيما حرص رامي على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع جمهوره خلال الحفل وبين الأغنيات.

وشهد الحفل استعدادات خاصة من قبل القائمين على الحفل من تجهيزات في الصوت والإضاءة أظهرت الحفل في شكل مميز.

وكان «صبري» احتفل مؤخرا بإطلاق أحدث أغنياته «ملك الفرفشة» على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وحققت مشاهدات عالية خلال الأيام الماضية، والأغنية الجديدة تعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

وكانت إدارة موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” حذفت الأيام الماضية أغنية النجم رامي صبري “يمكن خير” والذي طرحها الفترة الماضية ضمن أغنيات ألبومه الأخير “معايا هتبدع”.

وجاء هذا القرار من إدارة يوتيوب بعد أن تقدم الملحن والمطرب عمرو مصطفى بسرقة رامي صبري منه لحن الأغنية في أحد لقاءاته التلفزيونية والذي نفاه رامي صبري جملة وتفصيلا.

 

يوتيوب رامى صبرى النجم رامي صبري يمكن خير أغنية “يمكن خير” الساحل الشمالى

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