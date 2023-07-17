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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مياه الشرب: استمرار أنشطة التوعية واستطلاع الرأى الميدانى والمشاركة المجتمعية بجميع مناطق القاهرة

خلال الانشطة
خلال الانشطة

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة متمثلاً في إدارات (التوعية- استطلاع الرأي- المشاركة المجتمعية) قام بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية بمختلف مناطق محافظة القاهرة وفقًا لخطط عمل هذه الإدارات.

حيث قامت إدارة التوعية بتنفيذ المعسكر الصيفي الاول بمدرسة الشيماء علي مدار يومين و تضمن برنامج المعسكر أنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال، وتوزيع نماذج ولصق بوسترات؛ للحث علي الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك واتباع السلوكيات الإيجابية فى استخدام مياه الشرب.

وفي الإطار ذاته تم تنفيذ سلسلة ندوات بمكتبة المعادي لعدد من الأطفال رواد المكتبة؛ للحث علي المحافظة علي المياه وتقديم برنامج ومحاكاه عن الحفاظ علي المياه والعادات السلبية ومحاربتها بالعادات الايجابية بهدف حماية نقطة المياه، كما تم تنفيذ مسرح عرائس للتوعية بأهمية كل نقطة مياه بجمعية مصر للثقافة والتنمية المجتمعية وعلي هامش المسرح قام فريق التوعية بعمل أنشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال، وذلك للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

وإيماناً بأهمية دور استطلاع الراي كأدة فعالة لقياس اتجاهات الرأي العام لمساعدة صانع القرار في اتخاذ القرار السليمة لتحسين وتطوير أداء الخدمة بما يخدم الصالح العام للجمهور، قامت إدارة استطلاع الرأى بعمل استطلاعات ميدانية علي مدار أسبوع كامل بمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وهى (الطراوات – عين شمس- شبرا الخيمة– حلوان– السلام- المقطم)، للوقوف علي آراء المواطنين وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وفي مجال مشاركة المجتمع، قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية وملء بطاقات التعارف معها وتم ترشيح جمعية عمر بن عبدالعزيز وقد تم عمل لقاء مع الجمعية لعدد 200 من السيدات والرجال من اعضاء الجمعيات الأهلية، تضمن اللقاء شرح للطرق المتبعة لترشيد استهلاك المياه وتعريفهم بالخدمات المقدمة من الشركة (الخط الساخن ١٢٥- القطع الموفرة- مراكز خدمة العملاء- سيارات خدمات العملاء المتنقلة) وتعليمهم مبادئ السباكة البسيطة؛ نظرًا لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الشركة حريصة على تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات المجتمع؛ لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه.

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إدارة التوعية التنمية المجتمعية البرامج التوعوية الخط الساخن السلوكيات الإيجابية المشاركة المجتمعية رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب

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