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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

انتشلت قوات الإنقاذ البرى منذ قليل الجثة رقم 13 والأخيرة فى حادث انهيار عقار حدائق القبة.


وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13  متوفى، اليوم الإثنين، وذلك عقب انتشال جثث 3 أطفال وسيدة.

وقال مصدر مطلع، إن ضيق الشارع تسبب فى إعاقة جهود الأنقاض، حيث يمنع دخول السيارات الكبيرة والمعدات الثقيلة، موضحًا أن رجال الإنقاذ يكافحون باستخدام المعدات البسيطة للوصول للضحايا.


وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وقامت أجهزة الأمن باخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة، بالإضافة لحوائط من عقار آخر.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصًا، وانهم تفاجأوا بانهيار العقار فجر اليوم، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي، ما تسبب فى الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد أنها أحد أسباب الانهيار.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض.

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