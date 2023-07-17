الطلائع يفعّل عقدى أحمد متعب وكريم حلاوة (صور)

أعلنت لجنة التعاقدات بطلائع الجيش التعاقد مع أحمد متعب، لاعب الشرقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك في إطار سعى ورغبة مسئولى الطلائع، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادًا للموسم المقبل، وعدم تكرار سيناريو الهروب من شبح الهبوط، كما حدث في الموسم المنتهي.

ووقع اللاعب على العقد، لمدة 3 مواسم، بحضور اللواء أيمن المصري، المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار، مدير شئون اللاعبين.

وانضم أحمد متعب لطلائع الجيش الموسم المنتهي معارًا من الشرقية للدخان.

كما نجحت لجنة التعاقدات في تفعيل بند شراء كريم حلاوة، لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء اإعارته، وذلك لمدة 3 مواسم أيضًا.

أحمد متعب

كريم حلاوة

كريم حلاوة

كريم حلاوة