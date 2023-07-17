ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الطلائع يفعّل عقدى أحمد متعب وكريم حلاوة (صور)

كريم حلاوة
كريم حلاوة

أعلنت لجنة التعاقدات بطلائع الجيش التعاقد مع أحمد متعب، لاعب الشرقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك في إطار سعى ورغبة مسئولى الطلائع، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادًا للموسم المقبل، وعدم تكرار سيناريو الهروب من شبح الهبوط، كما حدث في الموسم المنتهي.

ووقع اللاعب على العقد، لمدة 3 مواسم، بحضور اللواء أيمن المصري، المشرف العام علي الكرة بالطلائع، واللواء عبدالجليل إمام، مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار، مدير شئون اللاعبين.

وانضم أحمد متعب لطلائع الجيش الموسم المنتهي معارًا من الشرقية للدخان.

كما نجحت لجنة التعاقدات في تفعيل بند شراء كريم حلاوة، لاعب مصر المقاصة بعد انتهاء اإعارته، وذلك لمدة 3 مواسم أيضًا.

أحمد متعب
أحمد متعب
كريم حلاوة
كريم حلاوة
كريم حلاوة
كريم حلاوة
كريم حلاوة
كريم حلاوة
أحمد متعب
أحمد متعب
طلائع الجيش أحمد متعب صفقات طلائع الجيش الميركاتو الصيفي 2023 كريم حلاوة تعاقدات طلائع الجيش في الميركاتو

الأكثر قراءة

تفاصيل العثور على صاحب وشم "أدهم" فى البساتين

خلف الحبتور يكشف حقيقة شرائه الزمالك

مصدر بـ"تعليم الجيزة": النيابة تحقق فى واقعة وفاة مدير إدارة العمرانية

الإنقاذ البرى ينتشل الجثة رقم 13 فى انهيار عقار حدائق القبة

وفاة سيدة خلال خضوعها لجراحة داخل عيادة طبيب خاص ببورسعيد

بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟