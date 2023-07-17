ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تدعو روسيا للتوقف عن "الابتزاز" باتفاق الحبوب

فرنسا
فرنسا

دعت فرنسا، الاثنين، روسيا للتوقف عن "الابتزاز" باتفاق الحبوب، وفق وكالة فرانس برس.

جاء ذلك عقب انسحاب موسكو من صفقة الحبوب الأوكرانية في ضربة محتملة لإمدادات الغذاء العالمية.

وقالت روسيا، اليوم، إنها علقت مشاركتها في اتفاق حاسم سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، ما أثار مرة أخرى مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية وإفشال انفراج دبلوماسي نادر يخرج من حرب موسكو في أوكرانيا.

تم تحديد الاتفاقية التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو 2022، لتنتهي رسميًا في الساعة 5 مساءً. بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين (منتصف الليل بالتوقيت المحلي في اسطنبول وكييف وموسكو).

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين، إن روسيا لن تجدد الاتفاق الآن، قائلًا إنه "تم إنهاؤه".

واشتكت روسيا لبعض الوقت من منعها من تصدير المواد الغذائية الخاصة بها بشكل مناسب، وأشار بيسكوف إلى هذا الاعتراض كسبب للانسحاب من الصفقة. وقال للصحفيين "بمجرد اكتمال الشق الروسي، سيعود الجانب الروسي إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهدف الرئيسي للاتفاق - توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة- "لم يتحقق"، وشكا مرة أخرى من أن روسيا تواجه عقبات في تصدير طعامها.

من جهتها، رست شركة ARGO I لنقل البضائع السائبة في محطة الحبوب بميناء أوديسا، أوكرانيا، في 10 أبريل 2023، حيث تشحن أوكرانيا القمح وفقًا لاتفاقية الحبوب التي أبرمتها البلاد حاليًا مع روسيا. 

ويعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمزيد من الجوع، انهيار صفقة الحبوب في البحر الأسود يشكل تهديدا كبيرا.

كما ترك بيسكوف الباب مفتوحًا لإحياء الصفقة في المستقبل، قائلاً: إن روسيا ستمتثل "بمجرد اكتمال الجزء الروسي (من الصفقة)".

من جهتها، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي روسيا باستخدام صفقة الحبوب "كسلاح". 

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لشبكة سي بي إس يوم الاثنين، إن "روسيا تقتل ببطء مبادرة الحبوب، من امتداد إلى آخر".

فرنسا روسيا ابتزاز اتفاق الحبوب

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أول تحرك من النيابة بشأن انهيار عقار بحدائق القبة

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

مسئولون بحي حدائق القبة: العقار غير مرخص لتشييده قبل صدور قانون البناء

تفاصيل أقوال ضحايا عقار حدائق القبة المنهار

كشف لغز اختفاء نجل رجل أعمال ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟