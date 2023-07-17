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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين "الشعب الجمهوري": قاعدة بيانات التحالف الوطني ضمت 37 مليون مستحق

أمين الشعب الجمهوري
أمين الشعب الجمهوري بالجيزة

أشاد المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منذ نشأته والذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعمه للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، موضحا أن التحالف استطاع تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية تشتمل على بيانات 37 مليون مصري هم الاكثر استحقاقا.

وأوضح “حبيب” أن التحالف الوطني أنفق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، إضافة لتوفير ما يقارب 40 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات رؤوس الماشية ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، إضافة لتقديم مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن، وإطلاق قوافل “ستر وعافية” بالقرى الريفية، ومبادرة “إزرع” لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال الفلاح المصري لتشجيعه على زراعة المحاضيل الاستراتيجية ودمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني.

وأشار أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة، موضحا أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم في تعزيز العمل المحتمعي.

وأضاف أن التحالف الوطني وحد منظومة الدعم التي تقدمها الجمعيات الأهلية ووسع قاعدة المستفيدين منه حتى لا يحدث تكرار ويحصل بعض الأفراد على الدعم مرتين، إضافة ألى أنه دعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية .

أهداف التنمية المستدامة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب الشعب الجمهوري شبكة الحماية الاجتماعية قوافل ستر وعافية قانون التحالف الوطني

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