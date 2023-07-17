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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل رسائل تهديد جهاز الزمالك بعد رباعية الأهلى

القمة 126
القمة 126

كشف مصدر داخل نادي الزمالك التفاصيل الكاملة في تلقي أعضاء الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، تهديدات بعد مباراة القمة الأخيرة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن الثنائي عبدالواحد السيد، مدير الكرة، ومحمد عبدالمنصف مدرب الحراس، تلقيا بالفعل رسائل تحمل تهديدات من جانب بعض الأشخاص بعد مباراة القمة.

وتابع "الثنائي علما أن أحد الأشخاص الذي تربطه عداوة مع إدارة الزمالك قام بوضع أرقام هواتفهم المحمولة على بعض الصفحات على السوشيال ميديا عقب اللقاء".

وأضاف: "عبدالواحد وعبدالمنصف تلقيا عشرات الرسائل تحمل هجومًا وتهديدًا لهم والمطالبة برحيلهما عن الفريق، وهو ما نقلاه إلى إدارة الكرة بالنادي".

وتعادل الزمالك بالأمس مع فاركو بنتيجة 2- 2 ضمن منافسات بطولة الدوري في آخر مواجهات الأبيض بالبطولة.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو كارلوس أوسوري أوسوريو

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