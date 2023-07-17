ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12.. انتشال جثث 3 أطفال

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12 متوفيًا، بعد انتشال جثث 3 أطفال.

وقال مصدر مطلع، إن ضيق الشارع تسبب فى إعاقة جهود الأنقاض، حيث يمنع دخول السيارات الكبيرة والمعدات، لافتًا إلى أن رجال الإنقاذ يكافحون باستخدام المعدات البسيطة للوصول للضحايا.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وقامت أجهزة الأمن باخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة، بالإضافة لحوائط من عقار آخر.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصًا، وأنهم تفاجاؤا بانهيار العقار فجرًا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي ما تسبب فى الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد أنها أحد اسباب الانهيار.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبدالفتاح 4 سنوات، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 12 شخصًا حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الأنقاض.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.