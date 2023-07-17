وكيل صحة مطروح: سيارات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بالتنسيق مع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ستتواجد فريق حملة "100 يوم صحة" بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم غدا الثلاثاء.

كما أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم التنسيق العمدة خير الكميلى رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح لتواجد فريق حملة "100 يوم صحة" بمقر مجلس العمد والمشايخ يوم الأربعاء.

جاء ذلك لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمعلمين والعمد والمشايخ وجميع المواطنين بالمجان بهدف النهوض بالرعاية الصحية والممارسات السليمة لأنماط الحياة الصحية.

وتتضمن تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.