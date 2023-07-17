حزب المؤتمر: تدشين قانون التحالف الوطنى دفعة نحو مزيد من الريادة للعمل الأهلى

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يدعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية وركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى.

ولفت “فرحات” في تصريحات له، إلى أن هدف التحالف الوطني هو خدمة المواطنين عن طريق برامج تنموية تتكامل مع المبادرات التي تطلقها الدولة، من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال توحيد الجهود بين الجمعيات الأهلية والتنسيق بينها لوصول الخدمات لجميع المواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن التحالف الوطني يقدم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم، بما يسهم في تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

فرحات: التحالف الوطني يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطني هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية فى سبتمبر 2021، لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق “المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية” للمواطن.

وتابع: “مبادرات ومشروعات التحالف الوطنى نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في قرى محافظات مصر المختلفة الامر الذي كان يواجه صعوبات كثيرة قبل ذلك".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لطالمًا أكد على دعمه للعمل الأهلي فقد اعلن 2022 عامًا للمجتمع المدني، والتي طالبت خلالها مؤسسات العمل الأهلي بوضع آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي في إطار السعي لحوكمة إنفاق التبرعات من جهة وتوسيع دائرة الاستفادة من جهة أخرى وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤخرًا يساعد علي تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية.

وأشار “فرحات” إلي أن التشريع الجديد للتحالف الوطني يعد قفزة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من أدوات وخبرات فى بناء الجمهورية الجديدة ويوفر مظلة للعمل الأهلي في مصر، ونجح التحالف في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.