بمباركة الخطيب.. تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع ثنائى فيوتشر

كثّف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع فريق فيوتشر، للحصول على خدمات الثنائى محمد رضا بوبو ومحمود مرعى بشكل نهائى، حيث عقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع أحمد دياب، رئيس شركة الكرة بفيوتشر، وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئى وتبقى بعض الرتوش الخاصة بالقيمة المالية للإعلان النهائى عن الصفقتين وتحديد اللاعبين الذين يرغب فيوتشر في استعارتهم وضمهم من الأهلي.

وكشف مصدر مسئول أن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، في جلسته مع الخطيب حدد عودة كريم نيدفيد بعد انتهاء إعارته لفيوتشر وصلاح محسن بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا وتفعيل بند إعادة محمد شكرى، الظهير الأيسر، الذى رحل إلى سيراميكا الموسم الماضى.

وأكد المصدر أن كولر فى لقاء مع الخطيب شدد على حاجته للثلاثى الموسم المقبل، بجانب التعاقد مع إمام عاشور ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعى وجناح أيسر ومهاجم صريح.

وأوضح المصدر أن المدير الفني جدد رغبته فى إعارة طاهر محمد طاهر ومحمد فخرى والعربى بدر وعبدالرحمن رشدان واستمرار إعارة مصطفى البدرى وسعد سمير ورحيل أيمن أشرف بشكل نهائي عن الفريق وطالب بتأجيل حسم موقف رأفت خليل وكريم الدبيس لبضعة أيام لمنحهما فرصة المشاركة أساسيًا.

يلتقى الأهلى مع حرس الحدود فى آخر مباريات الدورى يوم الأربعاء على ستاد القاهرة والتى تعتبر احتفالية التتويج باللقب.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أنه ينتظر من أجل منح اللاعبين إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد هو تحديد موعد السوبر الإفريقي المرتقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وطالب كولر إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحرك بشكل سريع وضرورة استعجال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “CAF” لتحديد موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.