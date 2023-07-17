واشنطن تدعو روسيا للتراجع فورًا عن تعليق اتفاق الحبوب

دعا البيت الأبيض، الاثنين، روسيا للتراجع عن قرار تعليق مشاركتها باتفاق الحبوب فورًا وفق رويترز.

وأضاف البيت الأبيض عن تعليق روسيا مشاركتها باتفاق الحبوب سيضر الأمن الغذائي العالمي.

ووفق شبكة CNN الأمريكية أن تعليق صفقة الحبوب في البحر الأسود سمح للحكومة الروسية بانتهاء صلاحية صفقة الحبوب في البحر الأسود، قائلة يوم الاثنين "تم إنهاؤها".

بحسب الشبكة الأمريكية سمح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة العام الماضي، لكييف بتصدير الحبوب من موانئها والتنقل عبر ممر آمن عبر البحر الأسود بعد أن أغلقت موسكو الأرصفة في المنطقة وأعاقت التصدير - ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

"غير أخلاقي على الإطلاق"

وانتقد مسؤولون غربيون قرار موسكو الانسحاب من الصفقة، وغردت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن الكتلة ""تعمل على ضمان الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في العالم" في حين وصف وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا القرار بأنه "غير أخلاقي تمامًا، كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يكون الإنهاء مرتبطًا بغارة أوكرانيا المزعومة على جسر القرم.

وتعرض جسر القرم الرئيسي الذي يربط شبه الجزيرة المرفقة بروسيا بغارتين في وقت مبكر من يوم الاثنين ، وفقًا لتقارير متعددة. وقال مصدر إن جهاز الأمن الأوكراني مسؤول عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين.

وأعلنت روسيا ، الإثنين ، انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية ، في ضربة محتملة لاقتصاد الغذاء العالمي.

أبلغت أوكرانيا عن معارك ضارية على طول الجبهة الشرقية يوم الأحد، حيث تبادل الجانبان مواقع قتالية فيما شنت روسيا هجومًا في بعض المناطق.

وقال مسؤولون أوكرانيون محليون إن هجمات روسية عنيفة قرب الجبهة الجنوبية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص في منطقتي زابوريزهزه وخيرسون في نهاية هذا الأسبوع.

وتعرض جسر القرم الرئيسي الذي يربط شبه الجزيرة المرفقة بروسيا بغارتين في وقت مبكر من يوم الاثنين. وبحسب مصدر، نفذت قوات الأمن والبحرية الأوكرانية الهجوم وأسفر عن مقتل شخصين.

في غضون ذلك، يسمح الكرملين بانتهاء صلاحية صفقة الحبوب في البحر الأسود وهى خطوة انتقدها بشدة القادة الغربيون.