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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

جنب من الجولة
جنب من الجولة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة حريصة على تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، بالتنسيق مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة استعدت مبكرًا لإجراء الاختبارات، وتوضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لطمأنة الطلاب، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء اختبار القدرات.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية، رافقه في جولته، الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عادل إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إن هذه الجولات والزيارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة علي متابعة جميع الكليات أثناء الاختبارات لتقديم أوجه الدعم اللازمة للطلاب. 

الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل عدة اختبارات، هي: مجموعة  اختبارات الطول والوزن والقدرات البدنية والمهارات والسمات الشخصية ، موضحًا ان الاختبارات شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.

جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
جنب من الجولة
إجراء الاختبارات الأجواء المناسبة اختبارات القدرات التعليم والطلاب التربية الرياضية الدكتور أحمد المنشاوى الدراسات العليا والبحوث المجلس الأعلى للجامعات تسجيل رغباتهم جامعة أسيوط

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