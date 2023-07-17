رئيس جهاز الشروق يجتمع بحائزي أراضي "الرابية" (صور)

عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث فرص دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وسرعة تنميتها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولى الجهاز وممثلين عن المناطق المضافة للمدينة التي تتمثل في منطقة الرابية.

واستهل “سعد" الاجتماع، بالترحيب بالحضور من حائزى قطع الأراضى مؤكداً لهم حرص الجهاز على دفع إجراءات تقنين الأراضى بتلك المناطق والعمل على سرعة تنميتها.

واستعرض رئيس جهاز مدينة الشروق، مطالب حائزي الأراضي حول إمكانية تخفيض المبالغ وزيادة المدة الزمنية للسداد، مؤكدًا أن المبالغ المالية المخطط تحصيلها أقل من النفقات المستقبلية لتنفيذ أعمال التنمية وتوفير الخدمات والمرافق لتلك المناطق من “محطات مياه وصرف وكهرباء وغيرها من الخدمات.