تأجيل محاكمة قاتل الشاب أيمن سويكر للشهر المقبل

لمناقشة الطبيب الشرعي

أجلت محكمة جنايات الفيوم في جلسة، اليوم الإثنين، محاكمة قاتل الشاب «أيمن سويكر» 22 سنة، ومقيم بقرية القاسمية، التابعة للوحد المحلية لقرية الغرق مركز اطسا الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه إلي الشهر القادم لمناقشة الطبيب الشرعي.

صدر قرار التأجيل رئيس محكمة الجنايات بدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وكانت اليوم أولى جلسات محاكمته

وتعود تفاصيل القضية عندما استقبل مستشفى إطسا المركزي جثة شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، إثر مشاجرة بينه وبين آخر، بعد حدوث مشادة كلامية أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أخرج الجاني سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه وأطلق النيران على الآخر فأرداه قتيلًا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمقتل شاب على يد آخر أثناء مكوث المجني عليه على أحد المقاهي بمفارق قرية أبوالنور بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة على الفور، وتبينّ مقتل شاب يدعى أيمن سويكر فرج عيسى، 22 سنة، ومقيم قرية القاسمية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري حي في الوجه، فيما جرى نقله إلى مستشفى إطسا المركزي في محاولةٍ لإنقاذ حياته إلا أنّه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مستشفى إطسا المركزي، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.