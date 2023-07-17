ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ9

انتشلت قوات الإنقاذ الجثة التاسعة في حادث انهيار عقار حدائق القبة، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها للبحث عن 4 آخرين تحت الأنقاض، وتضررت 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار.

وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، حيث انهارت بلكونات عقار مجاور، بالإضافة إلى حوائط عقار آخر.

وقال شهود عيان إن العقار يسكنه 14 وتم انتشال 8 جثث حتى الآن، كما تم إخراج مصاب فور انهيار العقار.

وأضاف شهود العيان أنهم تفاجأوا بانهيار العقار فجرًا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة في الطابق الأرضي مما تسبب في الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي في عقار حدائق القبة المنهار، كونه قام بأعمال هدم في الحوائط، مما يعتقد أنه أحد أسباب الانهيار.