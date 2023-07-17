قرارات وزير الصحة تنهي معاناة أهالي قنا.. وحقيقة مرض حمى الضنك

بثت زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة قنا، خلال الساعات القليلة الماضية، الفرحة في نفوس المواطنين،عقب تعليماته التي أعطاها وقام بتوجيهها منذ الدقائق الأولى لوصوله إلى المحافظة.

زيارة وزير الصحة والسكان لمحافظة قنا، أنهت معاناة ما يقرب من مليوني مواطن، كانوا يعانون من استمرار الأعمال الإنشائية في 3 مستشفيات كبرى بشمال محافظة قنا، وهم نجع حمادي وأبوتشت ودشنا، وسط مطالبات خلال السنوات الماضية بضرورة الانتهاء من تنفيذ وتشييد المستشفيات وعودتها للعمل بكامل طاقتها، بسبب نقل المستشفيات للعمل من داخل الوحدات الصحية.

عبدالغفار حدد جدولا زمنيا واضحًا إبان زيارته لمحافظة قنا، وشدد على مسؤولي المشروعات التي يتم تنفيذها، والجهات التنفيذية في محافظة قنا، بضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المستشفيات خلال العام الجاري 2023.

تفقد قافلة طبية بقرية بركة في نجع حمادي

وزير الصحة والسكان، بدأ جولته لمحافظة قنا، بتفقد قافلة طبية بقرية بركة في نجع حمادي ثم المستشفى العام في المدينة، حدد 30 سبتمبر للانتهاء من اعمال تنفيذ المستشفى، موجها حديثه خلال جولته: "ده اسمه تهريج المستشفى تخلص ويتم افتتاحها يوم 30 سبتمبر ولو كان لينا عمر هنكون هنا في الافتتاح خلال اليوم المحدد ومفيش ولا يوم ولا ساعة ساعة زيادة".

وزير الصحة استكمل جولته، ووصل لمدينة دشنا والتي لا تزال الأعمال الإنشائية مستمرة في المستشفى الخاصة بالمدينة منذ 8 سنوات، لكنه هناك استمع لأحاديث الأهالي والمواطنين، الذين قاموا بشرح معاناتهم خلال السنوات الماضية بسبب إغلاق المستشفى ونقله لوحدة صحية، وهناك أصدر قراره بالانتهاء من المستشفى والأعمال الإنشائية في موعد 30 من شهر ديسمبر، وأكد للمواطنين: "لو الميعاد اختلف تقدروا تحاسبوا النواب".

وعلى الرغم من عدم زيارته لمدينة أبوتشت، والتي يجرى فيها الأعمال الإنشائية للمستشفى العام، لكنه حدد موعدًا لـ افتتاح مستشفى أبوتشت في الـ30 من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن تلك المواعيد ستكون مواعيد لافتتاح تلك المستشفيات، وطلب تقارير يومية واسبوعية بنتائج العمل وتشييد المستشفيات الثلاثة في شمال محافظة قنا.

وزير الصحة والسكان، أكد على دعم جميع المستشفيات التي يتم تشييدها وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد فيها بجميع الأجهزة والمعدات الطبية الكاملة، منوها أنه لا يوجد أي مشكلة سواء في العملة الصعبة أو غيره، حيث سيتم تنفيذ المستشفيات وافتتاحها نهائيا وتسليمها لكافة الأجهزة والمسلتزمات والمعدات الطبية.

إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد

«عبدالغفار» وضع حجر الأساس لمشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا، بتبرع من مجموعة المرزوق بالكويت الشقيق، موضحا أن مستشفى الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ وبلغت التكلفة الإجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب فقط ١٦٠ مليون جنيه، كما سيتم تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد أن توقفت عن العمل منذ ٢٠١٥.

وفي سياق متصل، قال الوزير في تصريحات لـ الدستور، إن مرض حمى الضنك غير مميت وأعراضه في مصر خفيفة: "دور البرد أصعب من حمى الضنك".

وأضاف، أن فريقًا من الطب الوقائي يتواجد حاليًا بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، منذ استغاثة عددًا من المواطنين الذين شعروا بأعراض مرضية متشابهة، مؤكدًا أن فرق الطب الوقائي لا تترك قرية العليقات قائلاً: "فريق بيسلم فريق".