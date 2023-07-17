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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "رياضة الإسكندرية" تشهد النسخة العاشرة من قرعة دوري مراكز الشباب

قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب

شهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، قرعة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

حضر فاعليات قرعه دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، كابتن حسن اسماعيل  رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم ولفيف من قيادات المديرية.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

واستعرض حسن اسماعيل لائحة دوري مراكز الشباب وناقش مع الحضور بعض التعديلات التي طرأت علي اللائحة 
حيث يتم تقسيم الفرق المشاركة بعدد 24 فريقًا إلى أربع مجموعات (حسب التوزيع الجغرافي)، يقام بينهم دوري كامل (ذهاب وعودة)، عقب الإنتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وإقامة دور الثمانية وصولًا للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع، ويُشكل منتخب المحافظة من فرق دوري مراكز الشباب المشاركة، ثم إقامة دوري منتخبات المحافظات من 27 محافظة.

وتم سحب القرعة من قبل أحد طلائع مديرية الشباب والرياضة وكانت نتيجة القرعة كالاتي: 
المجموعة الأولى:  سند - العامرية- الناصرية- طيبة- المسيري- ابيس القرية 10
المجموعه الثانية: طه الأمين - العلا - القباري- بهيج - برج العرب الجديده-الشهيد مهيد. 
المجموعة الثالثة : الصفا - المنتزة- السيوف - العمراوي - الحرمين - طوسون.
المجموعه الرابعه : سموحة - ابيس القرية2 - المطار - الحرية -ابيس القرية1 - النصر .

قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
قرعة دوري مراكز الشباب
الشباب والرياضة الإسكندرية نسخته العاشرة دوري مراكز الشباب لعبة كرة القدم

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