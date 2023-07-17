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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: الرئيس السيسى يهتم دائمًا فى كلماته على قضايا قارة إفريقيا (فيديو)

السفير حسين هريدى
السفير حسين هريدى

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي شهد حضورًا إفريقيًا قويًا لبحث ما تم إنجازه من تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي في المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2020، تحدث الرئيس السيسي عن مجموعة من العناصر الهامة للقارة الإفريقية بأكملها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يهتم في كلماته بالتركيز على قضايا القارة الإفريقية، ومنها على سبيل المثال: تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والتي تم التوقيع عليها خلال رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وتابع: الرئيس السيسي أيضًا مهتم بتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية.

اتحاد الأفريقي الاندماج الاقتصادي البنية التحتية الخارجية الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة التجارة الحرة

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