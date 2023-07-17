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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير الصحة يتفقد وحدة طب الأسرة بـ"فاو بحرى" ونقطة إسعاف دشنا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

واصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جولته بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بفاو بحري ونقطة إسعاف دشنا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد وزير الصحة التشطيبات النهائية بوحدة طب أسرة فاو بحري، والتي من المقرر أن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء من 90٪؜ من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، موجهًا بسرعة تشغيلها بنهاية شهر يوليو الجاري.


كما تفقد الوزير نقطة إسعاف مدينة دشنا، والتي تم إنشاؤها حديثًا بتمركز سيارتي إسعاف، لافتًا إلى أن مركز دشنا يضم 5 نقاط إسعاف (3 إنشاء جديد، 2 تطوير) بطاقة 7 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات، فضلًا عن ربطهم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تتضمن تحديد موقع المتصل آليًا فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن نقطة إسعاف دشنا ستخدم طريق مصر- أسوان الزراعى، وأهالي مدينة دشنا للتعامل الفوري والسريع مع أى حدث طارئ، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

وأشار إلى أنه يجرى إنشاء وتطوير ٢٣ نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، منها ١٥ نقطة إسعاف إنشاء جديد، و٨ نقاط إسعاف تطوير شامل، مؤكدًا أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

ولفت إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز، لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عالٍ من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.

أحمد عبدالماجد أحمد سعفان إسعاف استجابة نهاية شهر يوليو

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