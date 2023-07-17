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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تجربة فريدة ورائدة

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لحزب المؤتمر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لحزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تجربة رائدة وفريدة من نوعها، متابعًا: "التحالف نجح في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، من خلال حزمة من المساعدات النقدية والعينية".

وتابع "غنيم"، في بيان، اليوم الإثنين: "كما نجح التحالف في طرح عدد كبير من المبادرات على رأسها كتف في كتف، وستر وعافية، وازرع، وخيرك سابق وغيرها من المبادرات التي قدمت الدعم للفئات الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرًا والأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات".

وأشار الدكتور السعيد غنيم إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها البعض، وتمكنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتتشارك مع الجهود الحكومية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين الأكثر فقرًا في كل المحافظات، والقانون الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا انتصار للمجتمع المدني في مصر، ويعمق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يضمن توحيد عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعميق التعاون بينها، وتكثيف الأعمال الخدمية الموجهة للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، ويُساهم في تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المختصة.

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