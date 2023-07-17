"بوابة التكنولوجيا المالية".. انطلاق مؤتمر "سيملس شمال إفريقيا" بث مباشر

يقدم موقع “الدستور” اليوم، بث مباشر لانطلاق مؤتمر سيملس شمال أفريقيا بعنوان "بوابة التكنولوجيا المالية".

ويقام المؤتمر تحت شعار «بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط» بحضور نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومي 17 و 18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية.

مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية

ومن المقرر مشاركة رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ونواب رؤساء البنوك، بجانب رؤساء قطاعات المدفوعات الالكترونية في البنوك، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 4000 شخصية من مختلف العالم ومسئولين وخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية.

وتتضمن فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والإبتكار والدفع الإلكتروني.